Ankara'da metro inşaatında 15 metre genişliğinde göçük meydana geldi

Ankara'da, Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattı projesinin Kızılay Güvenpark kısmında göçük meydana geldi. Yaklaşık 15 metre genişliğindeki göçük sırasında yaralanan olmadı.

Metro ve Ankaray seferlerinin rutin şekilde devam edeceği belirtildi

Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattı projesinde çalışmalar sürerken, Kızılay Güvenpark kısmında saat 08.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün 15 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen görevliler, önlem aldı. Güvenlik şeridi çekilirken, çevredekiler alandan uzaklaştırıldı.

Göçükten hemen önce bölgeden geçen Eser Aksoy, "Oradan geçtiğim sırada bir ses geldi sonra orası çöktü. Kıl payı kurtuldum. Bir anda çöktü. İlk başladığında dar bir alandaydı, gitgide büyüdü. Metro çalışmasında makas koptuğu için çöktüğü söyleniyor daha sonra zeminde titremeler hissettik" dedi.

Öte yandan metro hattı çalışmalarını yürüten firmanın göçükle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları ve Genel Müdürlüğü, Ankara Güvenpark’ta oluşan göçük hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapımı devam eden AKM-Gar-KızıIay Metrosunun Kızılay istasyonunda, merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana gelmiştir.

Park içinde, yüzeyde yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştur. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirler hızlıca alınmıştır. Çevre emniyet tedbirleri de alınarak, zemin boşalmasından kaynaklı oluşan boşluğun betonla doldurulma faaliyetine başlanmıştır.”