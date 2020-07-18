Ankara'da Melih Gökçek döneminde çiçek ve çalı alımlarına 418 milyon dolar harcanmış

Ankara'da Melih Gökçek'in belediye başkanlığı yaptığı 2010-2019 yılları arasında çiçek ve çalı alımları için 418 milyon dolar harcandığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) güncel mali duruma ilişkin hazırladığı verilere göre, 2010 ile 2019 yılları arasında boylu ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımı için 418,3 milyon dolar harcandı. Bu harcamanın güncel maliyetinin ise 2,8 milyar TL olduğu bildirildi.

ABB’nin verilerine göre, 2010-2019 dönemlerinde toplam 3 milyon 845 bin adet boylu ağaç satın alındı. Boylu ağaçların maliyetinin 66,8 milyon dolar olduğu belirtildi. Belediye kasasından 279,5 milyon dolar harcanarak da 92 milyon adede yakın çalı bitkisi alındı. Dokuz yılda alınan toplam 124 milyon 931 bin çiçeğin maliyetinin ise 71,9 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde sıkça tartışılan ithal ağaçların da maliyeti belli oldu. 2010-2019 yılları arasında çeşitli ülkelerden ithal edilen ağaçlar için ödenen paranın 43,6 milyon dolar olduğu bildirildi.

Tanesi 26 bin liraya bitki

Toplam faturanın yanı sıra bazı ağaçlara birim başına ödenen yüksek tutar da dikkat çekti. 2017 yılında alınan sarkık himalaya bitkilerinin tanesi için 26 bin 154 TL ödendiği öğrenildi. Satın alınan dönemin avro kuruna göre, tanesi 6 bin 700 avro olan bitkiler için 2019 yılında da teklif alındığı ifade edildi. 2017 yılında tanesi 26 bin 154 TL’ye gelen bitki için 2019 yılında, gümrük ve ulaştırma giderleri dahil tanesi 4 bin 900 TL’den fiyat alındı.