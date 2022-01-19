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Ankara'da Maliye Hazinesi'ne kayıtlı dört taşınmazın satışı onaylandı

19 Ocak 2022 11:15

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara'da Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamına alınan dört ayrı taşınmazın satışı onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi'nde bulunan iki ayrı taşınmazın 3 milyon 600 bin lira ve 2 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Aynı mahallede Maliye Hazinesi adına kayıtlı bir başka taşınmazın 2 milyon 222 lira bedelle en yüksek teklifi veren Kapıkule İnşaat Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Şti'ne satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Esra Açıkalın'a satılması uygun bulundu.

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