Ankara’da Las Tesis eylemine katılan üniversitelilerin bursu kesildi, İzmir’de kadınlara dava açıldı

Ankara Üniversitesi’nde kadınların yapmayı planladığı Las Tesis eylemini Türkiye Gençlik Birliği (TGB) hedef gösterdi, kadınlar TGB’lilere mor boyalar ile müdahale etti. 25 Aralık’ta Las Tesis eylemini Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştiren üniversiteli kadınlar gözaltına alındı.

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Sendika.org'un haberine göre kadınların bu eylemi üzerine haklarında soruşturma başlatan Kredi ve Yurt Kurumu (KYK), üniversiteli kadınları yurttan attı, burslarını kesti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Üniversiteli Kadın Kolektifi, “Yoksullaşmanın üniversiteli kadınlar açısından yakıcı bir noktaya geldiği dönemde erkek devlet, yaşamlarını savunan kadınları zaten az miktarda verdiği bursları keserek, yurttan atarak daha da yoksullaşmaya itmektedir. Mülkiye’nin 160 yıllık geleneği öğrencileri polisle, soruşturmalarda korkutup pasifize etmeye çalışmak değil, aksine korkusuzca ses çıkarmak, gerçekleri savunabilmektir. Bizlere öğretilen, yaşatacağımız eleştire üniversite ve aydın üniversiteli bilinci budur. Tüm kadınları Mülkiyeli Kadınlarla dayanışmaya çağırıyoruz, Las Tesis’e ceza kesilemez” açıklaması yaptı.

“Provokatif slogan ve kanuna aykırı eylem”

Las Tesis eylemi, İzmir’de 15 Aralık’ta yüzlerce kadının katılımı ile Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirildi. LasTesis performansından bir gün sonra İzmir Emniyeti tarafından 24 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kadınlar evlerinden gözaltına alındı.

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Las Yesis performansına katılan ve gözaltına alınan 24 kadın hakkında İzmir 7.Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme kadınlara “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlamasını yönetti. Hazırlanan iddianamede Las Tesis performansında geçen “tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan” sözleri ve performansın ardından “yaşasın kadın dayanışması – gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet gelsin cop inadına isyan inadına özgürlük – kadınlara değil katillere barikat” sloganların da suç olarak gösterildi.

Açılan davanın ardından İzmir Kadın Savunması, hazırlanan iddianameye ve açılan davaya tepki gösterdi. Kadın Savunması’ndan yapılan açıklamada, Bakan Soylu’nun yapılan eylemleri hedef gösterdiği ve gözaltına alındıklarını hatırlatarak, “Kadınlar tüm polis ablukasına karşı haykırdı ve hiçbir zaman gerçeği işaret etmekten çekinmeyen parmaklarımız yine gerçeği gösterdi. Suçlu sensin” denildi.