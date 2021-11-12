Ankara'da Kurtuluş Parkı tartışması: Belediye TED'le protokol imzaladı, Mimarlar Odası yargıya taşıdı

Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'nın yeniden işlevlendirilmesine yönelik Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında imzalanan protokol, tartışmaları da beraberinde getirdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, üniversiteye park içerisinde açık ders alanları ile sosyal donatı alanları yapma yetkisi tanıyan protokolü, kamusal bir alanın kullanım yetkisinin bir üniversiteye bırakılamayacağı gerekçesiyle yargıya taşıdı. Büyükşehir Belediyesi, planın projelendirme aşamasında olduğunu ve parkın halka kapatılmasının ya da üniversiteye tahsis edilmesinin söz konusu olmadığını belirtirken TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da, "Çevre üniversitelerdeki öğrencilerin de kullanacağı öğrenci yaşam alanı yapıyoruz. Bugün bu parkı kim kullanıyorsa, yarın da onlar kullanmaya devam edecek" dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, "Doğal SİT alanının neyini yeniden işlevselleştireceksiniz. Bölgede koruma amaçlı plan yapmak belediyenin görevidir. Kullanım alanı üniversiteye verilemez" ifadesini kullandı.

Ankara'da Kızılay'ın yanı başında Kolej, Cebeci ve Sıhhiye semtlerinin ortasında, Ankara Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nin bazı fakültelerine de komşu olan Kurtuluş Parkı'nın yeniden işlevselleştirilmesine yönelik protokol, kentte tartışma konusu oldu. Kent merkezinde Gençlik Parkı'ndan sonra en büyük parklardan biri olan ve çevre sakinlerinin yanı sıra bölgede üniversite öğrencilerinin de sıklıkla kullandığı parkın TED Üniversitesi'nin kullanımına tahsis edilmesinin yolunu açacağı iddia edilen protokol yargıya taşınırken, T24 tartışmanın taraflarını dinledi.

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Park atıl durumda

Kurtuluş Parkı'nın dörtte birinin tel örgü ile çevrilmiş durumda olduğunu ve içerisindeki yapıların kullanılamaz halde olduğunu ifade eden Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

"TED Üniversitesi (TEDÜ) bu alandan bir kuruş kazanmayacak, Kurtuluş Parkı içindeki bir çimene dahi dokunulmayacaktır. Bugün o alanda döküntü bir otopark var. Eskiden buz pateni olan sonra düğün alanı olduğu iddia edilen döküntü bir yapı var. Kurtuluş Parkı atıl durumda. İnsanlar belli bir saatten sonra o alana giremiyor. Biz üniversitemizi oraya götürerek oraya değer kattık. Park, birinci derece SİT alanı. Biz büyükşehir belediye başkanımıza gittik dedik ki ‘Biz buraya toplum için sizinle beraber yatırım yapmak istiyoruz. Belediyeden en büyük beklentimiz 24 saat güvenlik ve temizlik.' Bir parkın bir özel üniversiteye veriliyor iddiası hangi ruh haliyle söylenmiştir anlamak güç. Mimarlar Odası'nı anlamakta güçlük çekiyorum.

"Açık ders alanları planlanıyor"

"Parkta her ağacı belgeledik. Yaşı nedir sağlığı nedir, aslında oranın bir botanik envanteri olduğunu gördü arkadaşlarımız. 2 tane yıkık küçük bina var. Etrafı çevrili üstü kapalı bir yer var. Statik olarak yıkılmak üzere. Parkın tamamı için, bisiklet yolundan yürüyüş parkurlarında hiçbir alanda çime bile dokunmadan bir projelendirme başladı. TED Üniversitesi, yapılan protokolle çok ciddi bir yatırım yapacak, para harcayacak. Belediye de harcayacak. Çevre üniversite öğrencilerinin kullanacağı yere, çok ciddi bir öğrenci yaşam merkezi yapılıyor.

"Yeşil alanlar semt sakinleri ile tüm öğrencilere açık olacak"

"Çalışma odalarının olduğu, açık hava müzesinin olabileceği yer planlanıyor. Parkın içinde de Hacettepe, Ankara, Hacı Bayram Üniversiteleri ile çevredeki ilkokullar, ortaokullar, liselerin kullanacağı açık ders alanları planlanıyor. Bunların planlaması da Çevre Koruma Kurulu'na sunulacak. Yani bugün bu parkı kim kullanıyorsa onlar kullanmaya devam edecek. Bugün güvenlikten endişe edenler artık 7/24 güvenli bir parka kavuşacak. İsteyen kütüphanesine gidip kitap okuyacak, isteyen dersini çalışacak, isteyen müziğini yapacak. İsteyen bebeğini gezdirecek. Park içindeki bisiklet yolu, yeşil alanlar semt sakinleri ile çevredeki tüm öğrencilere açık olacak.

"Neden şikayetçiler, anlamakta güçlük çekiyoruz"

"Burayı belediye işletecek. TED üniversitesine tahsis olan bir santimetrekare bile yoktur. Neden şikayetçiler, Kurtuluş Parkı'nın öğrencinin ve vatandaşın güvenli kullanımına açılmasına mı? Parkın içinde yer alan atıl bölümlerinin Ankaralılarca kullanılabilecek nitelikli alanlar haline getirilmesine mi? Bu alanda halkın kullanımına açık bir kütüphane olmasına mı? Buradaki ağaçların envanteri bile yokken, mimarlar odasının 20 senedir aklı neredeymiş, tel örgüyle çevrildiği zaman mimarlar odası neredeymiş? Bu arada altını çizmek isterim. Bu alana ait karar Belediye Meclisinden oy birliği ile çıkmıştır."

Mimarlar Odası 8 Kasım'da yargıya taşıdı

Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında imzalanan "Kurtuluş Parkı'nın Yeniden İşlevselleştirilmesine Dair Protokol"ün iptali için 8 Kasım'da İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, parkın güvenli olmadığı iddialarına ilişkin, "Bu tespiti kim yapıyorsa, o alanda duruma müdahale edemiyor, yönetemiyor demektir. Belediye yapıyorsa, belediye o süreci yönetmelidir. Emniyet yapıyorsa da emniyet yönetmelidir. Kurtuluş Parkı beylik mi? İlgili kurumlar, güvenliği sağlamakla sorumludur" ifadesini kullandı. Belediyenin kamusal alanda koruma amaçlı imar planı yapma konusunda hem gücünün hem de teknik ekibinin bulunduğuna dikkat çeken Candan, şunları söyledi:

"Planlama ve bakım için protokole gerek yok"

"Burası bir kamusal alan ve doğal SİT alanı. Doğal SİT alanının neyini yeniden işlevselleştireceksiniz. Belediyenin görevi koruma amaçlı plan yapmaktır. TED üniversitesi plan yapacak, projelendirecek, inşaat yapılacaksa onları yapacak, bunların karşılığında da kuruş para almayacak oralara açık derslik yapacak. Ne demek açık derslik? TED Üniversitesi'nin 2018-2022 stratejik planına baktığımızda bu projenin zaten var olduğunu görüyoruz. Demek ki çok önceden bu süreci planlamışlar. Büyükşehir Belediyesi, bu alanın planlamasından bakımına kadar her sürecinden sorumludur ve bunu yapmakla yükümlüdür. Bu süreçlerin yerine getirilmesi için bir üniversite ile işbirliği protokolüne gerek yoktur.

"16 Kasım'da forum düzenliyoruz"

"Kurtuluş Parkı, herkesin çok yoğun kullandığı bir alan. Parklar herkese aittir. Sadece öğrencilerin yararlanabileceği bir alan olacaksa orası park olmaz. Kamusal alanlar, herkesin eşit olarak bir arada bulunduğu alanlardır. Öğrenciler zaten gelir, bunları engelleyen bir durum yok ki. TED üniversitesi'nin burada açık derslikler yapmaya başlayıp, etkinliklerde organizasyonlarda söz hakkı olması kabul edilemez bir durum. Üstelik 10 yıllığına. Bir SİT alanında Tabiat Varlıkları ile Kültür Varlıklarının bilgisi olmadan protokol yapamazsınız. Görüş alınması gerekiyor. Protokolü yargıya taşıdık. Önümüzdeki günlerde de Kurtuluş Parkı Forumu düzenleyeceğiz. 16 Kasım'da saat 19.00'da çevrimiçi düzenleyeceğimiz toplantıya uzmanlar katılacak. Öte yandan protokoldeki gizlilik maddesini de anlamış değiliz. Biz belediyeden protokolü 22 Haziran'da istedik. 29'unda imzalamışlar. Bize göndermediler, biz sonra tekrar Eylül ayında yazdık. Ondan sonra gönderdiler. Kamusal alanla ilgili bir protokol yapıyorlar, kamuoyuna açıklamıyorlar. Biz elde etmesek belki de açıklamayacaklardı."

Büyükşehir: Projeye ilişkin plan hazırlık sürecinde

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise parkla ilgili çalışmanın projelendirme aşamasında olduğunu belirterek, "Kurtuluş Parkı'nı daha iyi nasıl işlevsel hale getirebiliriz diye bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda da TED Üniversitesi ile görüşmelerimiz sürüyor. Projeye ilişkin plan, hazırlanma aşamasında. Parkın halka kapatılması ya da üniversiteye tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.