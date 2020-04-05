Ankara'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı

Ankara'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı.

Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Battalgazi Mahallesi Çarşamba Pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe Pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi Pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi Pazarı, Örnek Mahallesi Pazar Pazarı bundan böyle kurulmayacak.

Semt pazarlarındaki yeni düzenlemelerin ve tedbirlerin takip ve denetiminin Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde olacağını hatırlatılan açıklamada, "Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz" denildi.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı, pazar kurulan semtlerde o gün pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümünün yapılmaya devam edeceğini belirtti.