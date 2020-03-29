Ankara'da koronavirüs salgınına karşı hangi önlemler alındı?

Ayşe Sayın

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı, merkezi yönetimlerin yanı sıra yerel yönetimler de yoğun çaba harcıyor.

Türkiye'de salgın nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına en fazla uyum gösteren kentlerden birisi de başkent Ankara.

Kentin en yoğun meydanlarından Kızılay, en çok tercih edilen parklarından Kuğulu Park, şu günlerde en tenha günlerini yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığından TBMM'ye kadar, birçok kurum ve kuruluşunun bulunduğu Başkent'te, kamuda da "minimum personelle, dönüşümlü çalışma" sistemine geçilmesi de cadde ve sokakların boşalmasında etkili oldu.

Başta TBMM olmak üzere, bakanlıklar, siyasi partiler, cumhurbaşkanlığı dahil, hemen her kurum girişine termal kameralar yerleştirilirken, binalar sık sık dezenfekte ediliyor, sosyal mesafe kuralı da olabildiğince uygulanmaya çalışılıyor.

Siyasette "temassız" dönem

Salgın nedeniyle, siyasi partiler kongreler dahil, birçok toplu programını, iptal etmek zorunda kalırken, parti içi toplantılar da azaltıldı.

Salgının ortaya çıkmasından hemen sonra, el sıkmaya son veren ve sosyal mesafe kuralını sık sık anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmalarını "telekonferansla" yürütmeye başladı.

Bu kapsamda kabine toplantılarının her pazartesi günü telekonferansla yapılması kararlaştırılırken, Erdoğan diğer kamu görevlileri ile veya bakanlarla da aynı yöntemle görüşmeye başladı.

Siyasi partilerde de basın toplantıları sosyal mesafe korunarak yapılırken, bazı parti sözcüleri de videokonferans ya da yazılı açıklama yöntemini tercih ediyor.

Çalışmalarını yavaşlatan TBMM'de Genel Kurul salonuna da dezenfektanlar yerleştirilirken, bazı milletvekilleri maske takarak, virüse karşı korunmaya çalışıyor.

İlk Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart akşamı açıkladığı yeni önlemler doğrultusunda, yurt dışına uçuşlar durdurulurken, yurtdışında da son derece sınırlı hale getirildi, tren seferleri azaltıldı, şehirlerarası otobüs seyahatler ise valilik iznine bağlandı.

Ayrıca yeni oluşturulan İl Pandemi Kurulları, her ilin koşullarına göre karantina, sokağa çıkma yasağı dahil, her türlü önlemi almaya yetkili kılındı.

Açıklanan yeni önlemler doğrultusunda Ankara'da İl Pandemi Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite rektörleri, kolluk görevlileri, yerel yönetim temsilcileri, bazı meslek odalarının katılımıyla yapılan toplantıda, pandemi ile ilgili alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, 28 Mart 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin izne tabii hale gelirken, ağır hastalık, vefat uzun süre kalacak yeri bulunmama gibi zorunlu nedenlerle seyahat edeceklere şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir hangi önlemleri alıyor?

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkezi idarenin kararlarını beklemeden bir çok önlemi, pandemi vakalarının görülmesinden kısa süre sonra uygulamaya koydu.

Toplu taşım araçları, meydanlar, caddeler sürekli dezenfekte edilirken, sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş üzerindeki yurttaşların alışverişlerini gerçekleştirmek için de ekipler oluşturuldu.

Büyükşehir belediyesi kentte yaygın olan kağıt toplayıcılığını da pandemi sona erene kadar yasakladı ve geçimini kağıt toplayarak sağlayan yurttaşların da belediyenin barınma evlerinde alabileceği ayrıca bu kesime gıda yardımı da yapılması karara bağlanmıştı.

Su faturalarına yeni düzenleme

Salgın nedeniyle belediye su faturalarıyla ilgili de yeni düzenlemeye gitti.

Buna göre 28 Mart'tan itibaren, tüm su konut aboneleri için Nisan ayında Şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.

Öğrenci evi ile iş yeri ve ticarethane statüsündeki su aboneliklerinde ise Nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak.

Sağlık çalışanlarına otel

Salgın nedeniyle, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hizmeti başlatılırken, son olarak ücretsiz otel uygulamasına geçildi.

İşlerinin yoğunluğu ya da salgını yakınlarına bulaştırma tehlikesi nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için önce Bilkent Şehir Hastanesi'ne yakın bir alanda konteyner otel inşaatı başlatıldı.

Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir iş adamının özel yurtlarını sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı üzerine konteyner otel yapımından vazgeçtiklerini duyurdu.

E-spor kulübü kuruldu

Okulların tatil olması ve dışarıda spor olanağı bulunmaması nedeniyle de Büyükşehir Belediyesi e-spor uygulamasını yaşama geçirdi.

Aski Spor Kulübü bünyesinde hizmet verecek e-spor kulübünün ilk resmi belediye spor kulübü olduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, salgın nedeniyle mağdur olan Ankaralılar'a destek olmak için Dayanışma Platformu oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet veren marketlerin listesiyle telefon numaralarının da bulunduğu Dayanışma Platformu aracılığıyla, koronavirüs salgını yüzünden işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

BBC

https://www.youtube.com/watch?v=o3f-jCRycDE