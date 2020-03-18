Ankara’da Koronavirüs kulisi: Halk hâlâ uyarıları yeterince dikkate almıyor, böyle devam edemez

Türkiye’nin Koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi, 10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan gece yarısı ilk vakanın resmen açıklanmasıyla yeni bir boyut kazandı. İlk vaka açıklamasından önce sınır kapılarıyla, yurtdışından gelenlerle sınırlı olarak alınan önlemleri okulların, kafelerin, kahvehane ve birahanelerin, diskotek ve müzikli restoranların geçici olarak kapatılması başta olmak üzere yeni tedbirler izledi. Ancak bir haftada vaka sayısındaki artış, uzmanların endişelenmesine yol açıyor. T24’e değerlendirme yapan uzmanlar, "halkın uyarıları yeterince dikkate almamasının en ciddi sorun olduğunun" altını çiziyor. Halkın uyarıları dinlememesi dışında şu an en büyük iki temel sorun olarak, Türkiye genelinde yaygın biçimde test yapılamaması ve sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın, özel hastanelerden başta solunum cihazı olmak üzere ekipman envanterini bildirmelerini istediği, Türkiye genelindeki sağlık ekipmanı sayısının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Ankara’da, başta Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu’nun üyeleri olmak üzere, uzmanlar, Kovid-19 ile ilgili değerlendirmelerini bürokrasi ile sürekli paylaşıyor. Bu paylaşımlar hem siyasiler hem de bürokrasi tarafından değerlendiriliyor ve alınacak kararlar şekillendiriliyor.

T24’ün aldığı bilgilere göre, uzmanların üzerinde durduğu en önemli başlık, halkın hâlâ uyarıları yeterince dinlememesi. Bilgilendirmelere, uyarılara rağmen başta yaşlılar olmak üzere toplumun geniş bir kesiminin daha fazla el yıkamak dışında farklı bir önlem almayı tercih etmediğine işaret ediliyor. Kişisel temizlikle birlikte en önemli sorunun teması kesmek, kendini izole etmek olduğuna dikkat çeken uzmanlar şu görüşü paylaşıyor: "Halk hâlâ uyarıları dikkate almıyor. Böyle devam edemez. Hâlâ önümüzde vaka sayısını düşük tutma şansı var. Ancak herkes kendisini izole etmeli. İzolasyon konusu ciddiye alınmıyor. Yaşlılar hala sokağa çıkmayı sürdürüyor. Çıkmayanların evlerine sık ziyaretler yapılıyor. Birlikte ve toplu yaşama seçeneği tercih ediliyor. İnsanlar lokantalarda, kafelerde bir araya gelmeyi sürdürüyor. Sosyalleşmeyi sonlandırmak. Alışverişlerin gençler tarafından mümkünse bireysel yapılması. Toplu oturmamak. Bir metre mesafe kuralına riayet edilmesi çok önemli."

Kademeli yasak

Hijyen ve izolasyon kurallarına uyulmaması durumunda hastalığın beklenenden hızlı biçimde yayılabileceğini, bu durumda kademeli olarak "sokağa çıkışın sınırlandırılması gibi- daha sert önlemlerin gündeme gelebileceğini belirten uzmanların, siyasilerden öncelikle bu uyarıları daha sık ve kesin biçimde yapmalarını istedikleri ifade edildi.

Ekipman sorunu

Halkın uyarıları dinlememesi dışında şu an en büyük iki temel sorun olarak, Türkiye genelinde yaygın biçimde test yapılamaması ve sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı gösteriliyor.

Kovid-19 testlerinin sadece şikâyette bulunanlara ve yurtdışından gelenlere yapılabildiği, farklı ülkelerin yaptığı gibi, bu kişilerin yakın-uzak temaslarına yönelik test yapılmadığı, bunun da teşhiste geç kalınması gibi sorunlara yol açabileceği değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın "her ilde testler yapılacak" açıklamasından sonra geç kalınmadan, tarama şeklinde testlerin yapılmasının yayılımın önlenmesi açısından zorunlu olduğu kaydediliyor.

Maske, eldiven başta olmak üzere sağlık çalışanlarının bile ekipman tedariğinde zorlandığı, özellikle virüs testi yapacak hekimlere yeterli miktarda filtreli maske verilmesinin zorunlu olduğu da belirtiliyor.