Ankara Etimesgut Kaymakamlığı, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinayı ihlal eden 19 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Etimesguut Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İlçemizde Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde karantina altında bulunması gereken 19 kişiye kişi başı 3 bin 150’ şer lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen alınan tedbirlere uyalım” denildi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ise Koronavirüs karantinasını delen kişilere karşı ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ oluşturma kararı almıştı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir” denilmişti.

Açıklamada ekiplerde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve muhtar azaları, apartman ve site yöneticilerinin de yer alacağı belirtilmişti.