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Sağlık

Ankara'da 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi

14 Temmuz 2020 21:23

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi.

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KKKAKırım Kongo Kanamalı Ateşi
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