Ankara'da Kara Kış Destek Paketi doğal gaz ödemeleri 16 Kasım'da başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açıklanan 600 milyon TL’lik ‘Kara Kış Destek Paketi’nde ilk ödemeler 16 Kasım’da başlıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödeme takvimine ilişkin ilk duyuruyu yapan Yavaş, “Ekonomik gidişat hiçbir hemşehrimizin belini bükmesin diye elimizi taşın altına koyuyoruz. 186 bin 209 ailemizin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL’lik ilk ödemesini 16 Kasım’da yapacağız. Birlikte iyileşeceğiz” dedi. Sosyal yardım alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

Hane başına 4 ay boyunca toplam 2 bin 150 lira yatırılacak

Doğal gaz faturası, ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında ve “http://gazmatik.com.tr/” adresinde konumları bulunan Gaz Kiosklarından sadece doğalgaz yüklemelerinde geçerli olacak. Destek ödemeleri 3 ay 500 TL, 1 ay ise 650 TL şeklinde Başkent Kartlara yatırılacak.