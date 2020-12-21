Numune Hastanesi kapatıldı, tüm malzemeleri satıldı; 737 bin lira harcanarak yeniden açıldı!

Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapatılan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin C bloğu, Koronavirüs salgını nedeniyle 737 bin liraya tekrar açıldı.

Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla apar topar kapatılan, malzemeleri de kiloyla satılan 139 yıllık Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tepkilere neden olmuştu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, “Numune C Bloğun Hastane Yataklı Servislerine Dönüştürülmesine Yönelik Tadilat ve Onarım İşi” adı altında 16 Eylül tarihinde bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, tam “737 bin TL’ye” Ekip Teknik İnşaat Anonim Şirketi’ne verildi.

"Numune Hastanesi’nin tüm bloklarıyla tam olarak açılmasını istiyoruz"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Hastanemi Açın Platformu’ndan (HAP) Bayazıt İlhan, yaptığı değerlendirmede, kapatılan hastanelerin yeniden açılması için uzun süredir mücadele ettiklerini söyleyerek şunları anlattı: “Sadece Numune Hastanesi değil, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi için çok sayıda hastane kapatıldı. Biz bu hastanelerin kapatılmaması için de mücadele ettik. Ne yazık ki Ankaralıların sesini dinlemediler ve bu hastaneleri kapattılar. Bu hastaneler üst düzey sağlık hizmeti veren ve yurttaşların kolay ulaşabildiği hastanelerdi. Buradaki malzemeler adeta yağmalandı. Halkın paraları gerçekten doğru bir biçimde kullanılmıyor. Şimdi de sadece Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sadece bir blokunu tekrar açmak için binlerce lira harcıyorlar. Burada Covid-19 hastalarının tedavi edilmesi planlanıyor. Biz bu hastanelerin eski kimlikleriyle ve tam olarak açılmasını istiyoruz. Numune Hastanesi’nin ve diğer hastanelerin tüm bloklarıyla tam olarak açılmasını istiyoruz.”

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporuna da kapatılan hastanelerdeki cihaz ve demirbaşların hurdaya ayrıldığı belirtilmişti. Üretim yılı 2016 ve 2017 olan bilgisayar ve televizyon gibi elektronik malzemelerin kiloyla satıldığı da ifade edilen denetim raporunda, “Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılan hastanelerde, ekonomik ömrünü tamamlamamış iki-üç yıllık dayanıklı taşınabilir malzemelerin ‘Kullanım sonucu yıpranmış ve hurdalaşmış olduğu’ gerekçesiyle hurdaya ayrıldığı görülmüştür” dendi.

Ne olmuştu?

2019 yılının Mayıs ayında, Ankara’nın kent merkezinde yer alan ve ulaşım kolaylığı nedeniyle sıkça tercih edilen Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi. 1881 yılında Gureba Hastanesi ismiyle hizmete başlayan Numune Hastanesi’nin hastaları, kilometrelerce uzaktaki Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşındı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise konuyu Meclis gündemine taşıyarak, tedavi gören hastalara “Kendi isteğimle hastaneden ayrılıyorum” yazılı kağıtlar imzalatılarak apar topar hastaneden çıkarıldığı iddia etmişti.