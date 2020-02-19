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Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Evli olduğu Abdullah T. polis sorgusunda cinayeti itiraf etti

19 Şubat 2020 18:14

Ankara’da  35 yaşındaki Şükran T. isimli bir kadın, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Polis sorgusunda kadının, evli olduğu erkek Abdullah T. tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Çubuk’ta 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T’yi yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.
 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, bir fabrikada çalışan Abdullah T’nin, cinayet saatinde fabrikada bulunmadığını tespit ederek, gözaltına aldı. Abdullah T’nin ilk ifadesinde, Şükran T. ile aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

 

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