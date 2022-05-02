Ankara'da kadın cinayeti: Dilek, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü!

Ankara'da 2 çocuk annesi Dilek Ceylan (32), ayrılmak istediği nişanlısı İdris Nesim (38) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Dilek Ceylan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, polis kaçan İdris Nesim'i arıyor.

Olay, önceki gün Keçiören ilçesinde Dilek Ceylan'ın annesi Handan Çelebi'nin (52) evinde meydana geldi. Dilek Ceylan, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte annesinin evine döndü. Dilek Ceylan, bir süre sonra İdris Nesim ile nişanlandı.

Dilek Ceylan, daha sonra İdris Nesim'den ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmak istemeyen İdris Nesim, konuşmak ve barışmak için Dilek Ceylan'ın annesi ve çocuklarıyla yaşadığı eve geldi. İdris Nesim, odada konuşurken çıkan tartışmada yanındaki tabancayı çıkarıp, Dilek Ceylan'a 2 el ateş ederek, kaçtı. Dilek Ceylan'ın, evde bulunan annesi Handan Çelebi'nin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

"Kızıma nasıl kıydın"

Dilek Ceylan için bugün Ahmet Efendi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ceylan’ın annesi Handan Çelebi, 14 yaşındaki kızı, kardeşi, eski eşi ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede Ceylan'ın kuzeni taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken Ceylan'ın kızı ve annesi Handan Çelebi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Handan Çelebi, kızının fotoğrafını öperek, "Şu güzel kızıma nasıl kıydın? Devlet büyüklerine sesleniyorum; Benim içimi azıcık soğutun. Benim evimi kanlar içerisinde bıraktı. Kızımla konuşmak için eve geldi. Farklı odaya geçtiler. 'Bıçak almasın' diye mutfakta oturdum. Benim aklımda hiç silah yoktu. Birkaç kez kızımı kaçırdı. En son kızım evlenmeyi kabul etti. 'Anne sevmeye sevmeye evleneceğim onunla' diyordu. Sonradan tekrar ayrılmak istedi. Ondan sonra da bunu kabul etmedi. 'Ya benimsin ya da kara toprağınsın' diyordu. Benim ciğerlerim yanıyor. Ben onları aç, susuz, pazarın artıklarıyla büyüttüm. Onların babası öldüklerinde 5 yaşlarındaydılar. Benim kızımın sonu bu olmamalıydı. Ne olur bana yardım edin, bunu yakalatın ve müebbet hapis verin. Bir daha kadın cinayetleri olmasın" dedi.

Dilek Ceylan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan polis, olayın ardından kaçan İdris Nesim'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.