'Erkek arkadaşı olduğu' gerekçesiyle 17 yaşındaki kızını öldürdü

Ankara'da Harun Yıldız adlı bir şahıs kızı Şeyma Yıldız'ı 'erkek arkadaşı olduğu' gerekçesiyle silahla öldürdü.



4 çocuğu olan Harun Yıldız, kızı Şeyma Yıldız ile erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra tartışmaya başladı. Baba Yıldız, kızını yanında alarak aracıyla Kargın Mahallesi'ne götürdü.

Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Baba Harun Yıldız ise olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi.

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