Ankara'da IŞİD operasyonu: Üst düzey militan yakalandı, kaçırdığı Ezidi kız çocuğu kurtarıldı

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O. ve N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. S.O.'nun Irak'tan kaçırarak Türkiye'ye getirdiği 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın yaptığı ortak çalışmalar sonucu, Irak'ın Musul kentinde IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O.'nun Ankara'ya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli, Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilmeye başlandı.

S.O.'nun daha önce Irak ordusunda subay olduğu belirlendi. Operasyon kararı alınırken, evde S.O.'nun sözde ganimet olarak Irak'tan kaçırıp Türkiye'ye getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğu bulunduğu tespit edildi.

Mücadele Şubesi operasyon ekiplerince erken saatlerde yapılan operasyonda, S.O. isimli şüpheli ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. (DHA)