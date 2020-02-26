Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli gözaltında 

Ankara'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Iraklı olduğu belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.