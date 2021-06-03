Ankara'da iş merkezinin deposunda yangın çıktı

Ankara'da, iş merkezinin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının, iş merkezindeki bir restoranın elektrik kontağından çıktığı ve daha sonra bitişiğindeki dezenfektan deposuna sıçradığı belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. Yoğun duman içinde kalarak etkilenen itfaiye çalışanlarına ambulanslarda müdahale edildi.

Mansur Yavaş: Anormal şekilde depolamışlar

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Başkan Yavaş, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bütün Ankara itfaiyesi burada, söndürmek için uğraşıyorlar. İtfaiyeci arkadaşlardan rahatsızlananlar var. İçeride klor ve dezenfektan var, anormal şekilde depolamışlar. İnşallah söndürecekler yangını" dedi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Vali Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, iş merkezinin deposunda çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelerek incelemede bulunup, çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Vali Şahin, şu anda yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Burada depolanan malzemenin kimyasal nitelikte olması itfaiye ekiplerimizin işini güçleştiriyor ama arkadaşlarımız bu yangını söndürmeye gayret ediyorlar. Burada genel emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık. Hangi işi yapıyorsak yapalım, mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Çünkü bugün maalesef bunun eksikliğini tecrübe ediyoruz" diye konuştu.