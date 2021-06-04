Ankara'da iş merkezinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sürüyor; Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikada bu akşam üstü çıkan yangının söndürme, soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Ankara’da bu akşam 16.00 sıralarında kimyasal madde üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeyi yoğun duman sardı. Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın, aradan geçen 7 saate rağmen halen söndürülmeyi çalışılıyor.

Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yenimahalle ATB İş Merkezi'ndeki kimyasal üretim merkezinde çıkan yangına 80 araç, 450 personel ile müdahale etmeye devam ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize hem maddi hem de manevi destekte bulunacağız."