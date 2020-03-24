Ankara’da iki AVM 1.5 ay kira almayacak

Ankara’daki iki alışveriş merkezi yönetimi mart ayının ikinci yarısı ve nisan ayına ilişkin kira ve ortak alan bedeli almayacak.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Armada AVM’den yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin mevcut dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olduğu belirtilerek, Armada AVM olarak mart ayının yarısı ve nisan ayında tüm kiracılardan kira alınmayacağı bildirildi.

Panora AVM’nin açıklamasında ise dayanışmayı güçlendirmek ve markalara katkı sağlamak amacıyla 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli alınmayacağı vurgulandı.