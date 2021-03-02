Ankara'da "hijyen evi" operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif askerlerin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bir başka operasyon daha başlatıldı.

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Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasının güncel olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hijyen evlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında; örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında 02.03.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, "FETÖ"nün öğrencilere yönelik "ışık evleri"nin kamufle edilerek "hijyen evleri" olarak açıldığı iddia edilmişti.