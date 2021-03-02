Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif askerlerin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen:

-Halen görevde 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay

-1 emekli albay

-Daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen

-Halen serbest meslek mensubu kaydı olan 1 eski askeri öğrenci

-Halen görevde 1’i öğretmen, 1’i adli tıp uzmanı, 1’i icra müdür yardımcısı, 2’si serbest meslek sahibi 5 mahrem imam

Olmak üzere 24 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde 02.03.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.