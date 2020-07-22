Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19’u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 13 ilde aralarında aktif görevde olanların da olduğu 25 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen (19 Aktif, 1 İhraç, 4 Emekli, 1 İstifa,) 25 Astsubay rütbesinde şüpheli şahıs hakkında, Ankara merkezli 13 ilde 22/07/2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 12 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."