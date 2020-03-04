Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="detay-bg">\n<div class="detay-spot container ">\n<div class="detay-spot-category">\n<p>Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.</p>\n<div class="row">FETÖ/PDY, "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="row detay container">\n<div class="col-md-10">\n<div>\n<div class="detay-icerik">\n<div>\n<p>Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.</p>\n<p>Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.</p>\n<hr /><hr />\n<p style="text-align:center;"><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7sge0t" width="480" height="270" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>