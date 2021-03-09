Ankara'da Feminist Gece Yürüyüşü: "Evde kalmak hayatta kalmaya yetmiyor; o patriyarka yıkılacak"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı alanlara çıktı. Kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için Ankara Sakarya Meydanı’nda bir araya gelerek, "O patriyarka yıkılacak" pankartı açtı.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara'da “Feminist Gece Yürüyüşü” düzenledi. Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar, “Kalplerimizde yeni bir dünya taşıyoruz" "6284 İstanbul Sözleşmesi yaşatır" " Erkek devlet şiddetine karşı öz savunmaya" "Evde kalmak hayatta kalmaya yetmiyor" yazılı pankartlar açarak meydan içerisinde yürüyüş yaptılar. "Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın mücadelemiz" sloganları atan, halay çeken kadınlar, şiddete karşı yürüyüş yaptıklarını ifade ettiler. (ANKA) TIKLAYIN: Binlerce kadın 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde buluştu: Patriyarkaya karşı eşit ve özgür bir ülke istiyoruz!