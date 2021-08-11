Ankara'da bir parkta bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Ankara'da yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı iki kişiyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Suriye uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yabancılara ait iş yerlerine saldırı

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, olayın yaşandığı parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Polis ekipleri, olayları güçlükle yatıştırdı. Ardından olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti.

Ankara Valiliği'nden açıklama: Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, dün saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü, yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, söz konusu üzücü olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi. (DHA)