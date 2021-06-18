Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572’inci sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişinin sokak üzerindeki otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (İHA)