Ankara’da bir garip “Sedat Peker” olayı

Ankara’da, geçen Haziran ayında çok ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. İyi Parti’den 2019 yerel seçimlerinde Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı olan Serkan Kocaoğlu, 2’si polis 5 kişi tarafından o dönem yayınladığı videolarla gündemi sarsan Sedat Peker’e para gönderdiği iddiasıyla tehdit edildi. “Biz İstanbul istihbaratın başıyız, Sedat Peker ile ilgili özel ekip kurduk. Peker’e 6 bin doları nasıl gönderdin?” diyen şahıslar, Kocaoğlu’ndan yakın arkadaşı Buğra Gençkan hakkında bilgi istedi. 5 kişi daha sonra Kocaoğlu’na, “Sedat Peker ile irtibatlı olduğunu iddia ettikleri Gençkan’a yönelik operasyon yapılacağını, mallarına tedbir konulacağını, bu nedenle arkadaşının üzerinde mal varlığı varsa bunları geri alması gerektiğini” söyledi. “Telefonların dinleniyor. Bu görüşmeyi kimseye söylemeyeceksin yoksa ölürsün” diyerek Kocaoğlu’nu tehdit eden 5 kişi daha sonra olay yerinden ayrıldı. Durumdan Gençkan’ı haberdar eden Kocaoğlu ise söylenen operasyon gerçekleşmeyince kendisini tehdit eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık da 5 kişi hakkında dava açtı.

“Kafanı gövdenden ayıracağım lan senin”

Dava dosyasına göre olay, kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Sedat Peker’in yurtdışından peş peşe videolar yayınladığı dönemde yaşandı. Ertuğrul B. isimli kişi 20 Haziran 2021 tarihinde Kırıkkale’den tanıdığı Kocaoğlu’nu arayarak görüşmek istediğini söyledi. O esnada aracıyla Kırıkkale’den Ankara’ya doğru yolda olan Kocaoğlu da Ertuğrul B. İle buluşmak üzere Ankara’daki bir AVM’nin açık otoparkına gitti. Kocaoğlu saat 17.30 sıralarında, yanında C.C isimli kişi de bulunan Ertuğrul B. ile buluştu. Bu esnada Kocaoğlu’nun yanına bir anda H.İ ile A.A isimli iki kişi daha geldi. Bu kişilerden A.A, “Şimdi kafanı gövdenden ayıracağım lan senin” diyerek Kocaoğlu’nun boğazına sarıldı. Kendisini … Sokak 40 Numara’nın sorumlusu polis olarak tanıtan H.İ de, “dur bi anlatsın” diyerek araya girdi. Bu esnada Ertuğrul B. de, “bu arkadaşlar istihbarata çalışıyor, ben de bu arkadaşların sokak ayağıyım, senin ismini duyunca konuşmak istediler” dedi.

“Peker’e 6 bin doları nasıl gönderdin?”

Daha sonra kendisini “İstanbul İstihbarattan” diye tanıtan A.A, Kocaoğlu’na “Sedat Peker'e parayı nasıl gönderiyorsun” diye sordu. Kocaoğlu’nun para göndermediğini söylemesi üzerine A.A, “yalan söylüyorsun 6 bin doları nasıl gönderdin” diyerek ısrarcı oldu. Kocaoğlu’nun bir kez daha reddetmesi ve emniyette tanıdığı rütbeli isimler olduğunu söylemesi üzerine A.A “eğer dediklerinin bir tanesi yalan çıkarsa kendini ölmüş bil” diyerek tehditler savurdu. A.A daha sonra Kocaoğlu’na Buğra Gençkan’ı tanıyıp tanımadığını, Gençkan’ın Peker ile nasıl tanıştığını ve ilişkisinin ne olduğunu sordu. Kocaoğlu da Gençkan’ın arkadaşı olduğunu ancak Peker ile tanışmasına dair bilgisi olmadığını aktardı.

“Peker ile ilgili özel ekip kurduk”

Konuşmaların devam ettiği sırada C.C isimli kişi kendisinin İstanbul polisi olduğunu söyledi. Bu esnada otoparkta bekleyen araç içinden inen Y.B isimli kişi de Kocaoğlu’nun yanına gelerek, Gençkan’ın kayınpederine ilişkin bilgi istedi. Kocaoğlu’nun etrafını saran 5 kişi, “Biz İstanbul İstihbaratın başıyız, Sedat Peker ile ilgili özel ekip kurduk” derken, H.İ isimli polis de “İstanbul'daki arkadaşlarla beraber bu operasyonu yürütüyoruz, bu işten sıyrılmak istiyorsan bildiğin her şeyi adam gibi anlatacaksın” tehdidinde bulundu.

“Buğra’nın mallarına tedbir konulacak”

5 kişi daha sonra Kocaoğlu’na, Gençkan’ın üzerine kayıtlı kendisine ait mal varlığı olup olmadığını sordu. Kocaoğlu da Gençkan’ın şirketi üzerinde bazı araçlarının olduğunu söyleyince, “Bir an önce mallarını kendi üzerine al, Buğra'nın mal varlığına tedbir konulacak. 22 Haziran Salı günü Buğra'nın şirketine operasyon yapılacak. Bu olayı kimseye söylemeyeceksin. Telefonların dinleniyor. Bunlardan birine bahsedersen seni öldürürüz” diyerek olay yerinden ayrıldı.

İkisi polis çıktı

Bunun üzerine Kocaoğlu, Gençkan’ı arayarak başına gelenleri anlattı. Ancak Gençkan’a yönelik Salı günü yapılacağı söylenen operasyon gerçekleşmeyince durumdan şüphelenen Kocaoğlu, emniyete giderek şikayetçi oldu. Kocaoğlu, ifadesi sırasında kendisini tehdit eden 5 kişiyi de teşhis etti. Şüphelilerden H.İ’nin Ankara Narkotik Şube’de, Y.B’nin ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı belirlendi.

Narkotik Şube aracıyla gitmiş

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, olay yerindeki kameralardan 5 kişinin AVM otoparkına geldiği 2 aracı da tespit etti. Yapılan sorgulamada polis memuru H.İ’nin kullandığı aracın Narkotik Şube’ye tahsisli olduğu anlaşıldı. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından savcılık şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 5 isim, daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda savcılık 4 şüpheli hakkında “tehdit”, H.İ hakkında ise ayrıca “kamuya ait araç ve gereçleri suçta kullanma” iddiasıyla dava açtı.

Menfaat temin edeceklerdi

Davanın iddianamesinde, şüpheliler A.A ve C.C’nin olaydan 5 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldikleri, olay öncesinde defalarca telefon görüşmesi ve yüz yüze buluşmalar gerçekleştirdikleri anlatıldı. İddianamede şüphelilerin, Kocaoğlu’nu tehdit etmelerinden sonra Gençkan’a operasyon gerçekleştirileceğini söyledikleri tarihte muhtemelen Kocaoğlu ile tekrar buluşup menfaat temin etmeyi planladıkları ancak tespit edilemeyen bir sebeple bir daha müştekiyi aramadıkları kaydedildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.