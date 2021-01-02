Ankara Valiliği'nden garajda bulunan 3 cesede ilişkin açıklama: Alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilirler

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ilk incelemelerde kişilerin alkol veya karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinin kaydedildiği ifade edildi.

Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Ankara Valiliği'nden açıklama geldi

Ankara Valiliği'nden Ankara'daki esrarengiz ölümlerle ilgili bir açıklama geldi. Cumhuriyet Savcısı’nın bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edildiği belirtilen açıklamada, kesin ölüm sebebinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama aynen şöyle:

"02.01.2021 günü saat:08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi, Orhangazi Caddesi’nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş, ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama: Olay yerindeki iki aracın da kaputu açıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü2nden yapılan açıklamada da, "2 Ocak 2021 günü saat 08.45 sıralarında Pursaklar ilçesinde bir binanın kapalı garajında şüpheli ölüm olduğunun ihbar edilmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiştir. Olay mahalinde şahıslara ait 2 aracın kaputunun açık olduğu; H.Ş., H.İ.A ve B.K. isimli 3 kişinin eks vaziyette olduğu görülmüştür. İlk belirlemelere göre şahısların zehirlenmeye bağlı hayatlarını kaybettikleri değerlendirilmekte birlikte, tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.