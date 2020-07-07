Ankara’da, binlerce aileyi ilgilendiren karar: Servisler için “C” plakası zorunluluğuna iptal

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi (istinaf mahkemesi), uzun yıllardır tartışma konusu olan servis araçları ile ilgili kritik bir karara imza attı. İstinaf mahkemesi, servis taşımacılığı hizmetinin sadece “C” plakalı servis araçlarıyla yapılabileceği, okulların kendi servis hizmetlerini veremeyeceği yönündeki 2015 tarihli Ankara Belediye Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Buna göre, belediye ve UKOME’nin, özel izin belgesi ile okulların servis hizmeti verebilmesine olanak tanıyan yeni bir idari karar alması gerekecek.

Ankara’da, 2015’ten bu yana her eğitim öğretim yılının başında okullarda büyük bir servis sorunu yaşanıyor. C plakalı servis araçlarının sayıca yetersiz olduğuna yönelik başvurulara karşılık, bugüne kadar okulların kendi servis hizmetlerini yürütebilmelerine yönelik yeni bir karar alınmadı.

Uygulama, 2015’ten bu yana devam ediyor. Ankara Belediye Meclisi ve UKOME, 2015’te, okul servis araçlarının denetimlerinin yapılamadığını, taşımada birlik sağlanamadığını belirterek, sadece C plakası bulunan servis araçlarının okullarda servis hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.

İptal yerinde bulundu

Bu karara karşı özel okullar dava açtı. Davada, yerel mahkeme, özel okulların da özel izin belgesi ile servis hizmeti verebileceği, bu belgenin de C plakalı servis araçları gibi okul servislerinin denetimine imkan sağladığını belirterek, 2015 tarihli kararı iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya bakan İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu ve 2015 tarihli kararın iptalini onadı.

Buna göre, Belediye Meclisi ve UKOME’nin C plakalı servis araçları dışında, okulların kendi servis hizmetlerini verebilmesine yönelik yeni bir idari karar alması gerekiyor. Bu yönde bir kararın alınmaması durumunda ise 2015 tarihli karar iptal edildiğinden karmaşa yaşanacak. İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda merkezi bir karar alınmaması durumunda, verilecek yeni idari kararla, her okul kendi servis hizmetini, özel izin belgesi ile verebilecek.