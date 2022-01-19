Ankara'da 86 yıllık köprü çalındı

Ankara Beypazarı’nda, 1936'da Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen Gömleksiz Köprüsü çalındı. Vatandaşlar, köprünün devlet ihalesiyle satıldığını düşünerek ihbarda bulunmadı. İş makineleriyle atıl durumdaki köprüyü yıkıp 500 bin lira değerindeki 70 ton demiri kamyonlarla götürdüğü tespit edilen hurdacı, yakalandıktan sonra tutuklandı.

Beypazarı’nda Kirmir Çayı üzerinde 1936 yılında yapılan, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar görmüştü.

Bölgede aynı yıl yeni köprünün yapılıp devreye girmesiyle eski köprü, atıl durumda kalmıştı. 44 yıldır atıl olan köprü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile birlikte çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü. Köprünün sadece ayakları kaldı.

Vatandaşlar, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmazken, birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

70 ton demir elde etti

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara'da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi. Z.K., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayıp köprüyü yıkarak, kamyonlarla parçalar halinde Ankara'daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp, 70 ton demir elde ettiği tespit edildi.

Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü ve demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi.