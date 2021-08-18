Ankara'da 6 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Ankara’da sosyal medya platformlarında ‘terör propagandası’ yaptıkları gerekçe gösterilerek 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarında “PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları” belirtilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.