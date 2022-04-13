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Ankara'da 4 günde iki kez zehirlenen “Dayı” öldü!

Çankaya ilçesinde Dayı isimli sokak köpeği, zehirli et ile zehirlendi

13 Nisan 2022 14:31

Ankara'da, otomobilden atılan eti yiyerek zehirlenen ve veteriner kliniğindeki tedaviyle kurtulduktan 4 gün sonra tekrar atılan et ile zehirlenen "Dayı" isimli köpek öldü.

Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin (49) evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 3'ü, 1 ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yiyerek öldü. Geçen hafta 6 Nisan'da 1 köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden 2'si ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı. Bu köpeklerden 'Dayı', 10 Nisan'da yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Köpek, sokakta besleyen Arzu Mermerci'nin evinin önüne giderek yola yığıldı. Mermerci tarafından kliniğe götürülen 'Dayı', tedaviye alındı. Fare zehri ile zehirlendiği belirtilen 'Dayı', iç organlarında oluşan hasar nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen öldü.

'Dayı'nın ölüm haberiyle Mermerci ise büyük üzüntü yaşadı. 'Dayı'nın, zehirli et ile öldürülen diğer köpeklerin yanına gömüleceği öğrenildi. (DHA)

 

 

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