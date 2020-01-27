Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise aynı depremin büyüklüğünü 3.2 olarak ölçtü. Yaklaşık 10 dakika sonra Ahmetadil Akyurt'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı bilgiler şöyle:

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Akyurt (Ankara)

Tarih-Saat : 27.01.2020, 13:51:25 TSİ

Enlem : 40.1081 N

Boylam : 33.2736 E

Derinlik : 13.64 km

Kandilli'nin aktardığı bilgiler şöyle:

AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

27.01.2020, 14:00:21 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.0 km