Ankara’da 213 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konuldu. Tanı konulanların 31'inin uzman hekim olduğu belirtildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Ankara’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyan sağlık çalışanı sayısının 5 Mayıs tarihi itibariyle toplam 213 olduğunu açıkladı. ATO’nun açıklamasına göre çalışanların görevlerine göre sayılar şu şekilde sıralandı:

-Uzman Hekim: 31

-Asistan: 28

-Aile Hekimi: 24

-Temizlik İşçisi:23

-Hemşire: 22

-Öğretim Görevlisi: 20

-Acil Tıp Teknisyeni: 11

-İdari Personel: 6

-Tıbbi Sekreter: 10

-Diş Hekimi: 4

-Mutfak Çalışanı: 4

-Röntgen Teknisyeni: 2

-İşyeri Hekimi: 1

-Eczacı: 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu açıklarken, "Toplam birilerinin söylediği kadar değil, daha fazlası maalesef. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyora gayretle yaptığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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