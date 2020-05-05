Ankara’da 213 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konuldu. Tanı konulanların 31'inin uzman hekim olduğu belirtildi.
Ankara Tabip Odası (ATO) Ankara’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyan sağlık çalışanı sayısının 5 Mayıs tarihi itibariyle toplam 213 olduğunu açıkladı. ATO’nun açıklamasına göre çalışanların görevlerine göre sayılar şu şekilde sıralandı:
-Uzman Hekim: 31
-Asistan: 28
-Aile Hekimi: 24
-Temizlik İşçisi:23
-Hemşire: 22
-Öğretim Görevlisi: 20
-Acil Tıp Teknisyeni: 11
-İdari Personel: 6
-Tıbbi Sekreter: 10
-Diş Hekimi: 4
-Mutfak Çalışanı: 4
-Röntgen Teknisyeni: 2
-İşyeri Hekimi: 1
-Eczacı: 1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu açıklarken, "Toplam birilerinin söylediği kadar değil, daha fazlası maalesef. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyora gayretle yaptığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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