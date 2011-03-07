Ankara Cumhuriyet Savcısı AKP'den vekil adayı

T24 - Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yücesoy, AKP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

Yücesoy, "Ankara Savcılığı gibi en yüksek mevki, kariyer ve çok yüksek maaşı feda ederek, sahip olduğum ahlaki ve inanç değerlerini halkımın hizmetinde sergilemek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güzel bir seviyeye getirmiş olan AKP'ye yardımcı olmak için adayım" dedi.

Mehmet Yücesoy, "Yeni dönemde, başkanlık sistemi, hukuk reformu, adli ve askeri ayrımlarına gidilmeksizin yargının bir çatı altında toplanması gibi hukuki konularda hizmet etmek için aday olduğunu" belirtti.

Amasya ilinden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağını kaydeden Yücesoy, "Amasya halkına, çalıştığım dönemde yardımda bulunduğum gibi, bundan sonra da siyasi alanda onların gözü kulağı olmak istiyorum" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yücesoy, askerliği sırasında, 1991-1992 yıllarında askeri savcı olarak görev yaptı. Adana'nın Feke, Erzurum'un Çat ve Çorum'un İskilip ilçeleri ile Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yücesoy, 2005 yılından bu yana Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak çalışmaktaydı.

Ankara Adliyesi'nde Suçüstü Bürosu, Bilişim Suçları Bürosu ve Genel Soruşturma Bürosu'nda çalışan Yücesoy, Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi'nde de 5

yıldır ders veriyordu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Yücesoy, orta seviyede Arapça ve İngilizce biliyor.



Bir başvuru da Konsolos'tan

Türkiye’nin Melbourne Konsolosu Vahit Özdemir de 12 Haziran genel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Vahit Özdemir, milletvekili olabilmek için istifasını veren ilk bürokrat oldu.

Özdemir, Melbourne'de yaptığı açıklamada, "Dünya lideri, kadim dostum Muhterem Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde bir nefer olarak hizmet edebilmek amacıyla görevimden istifa ediyorum" dedi.

Kendi memleketi Nevşehir’den milletvekili adayı olduğunu söyleyen Özdemir, “Eğer Yüce Rabbim bana TBMM'ye girmeyi nasip ederse yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımızın sözcüsü olmağa çalışacağım" diye konuştu.

1973-75 yılları arasında Fransa Türk Öğrenci Birliği Genel Başkanlığı yapan ve 35 yıllık bürokratik geçmişi olan Vahit Özdemir; İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Rusça biliyor.

Evli olan Vahit Özdemir, 2 çocuk babası. Gerçekleştirilen son seçimlerde AK Parti, Nevşehir’den 3 milletvekili çıkartmayı başarmıştı.





