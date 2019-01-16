Ankara Cumhuriyet Savcılığı 9 kişinin öldüğü tren kazasını sordu; TCDD'den birbiriyle çelişen iki farklı yanıt geldi

Ankara’da 13 Aralık 2018’de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Oğuz Ejder Özdemir'in yönelttiği sorulara TCDD’nin iki farklı kurumundan çelişen yanıtlar geldi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre TCDD Genel Müdürlüğü, bölgede sinyalizasyon sistemi olup olmadığını soran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yanıt vermekten kaçınarak konunun TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanına girdiğini bildirdi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de, “Sinyalizasyon sistemi zorunlu değildir” dedi.

Genel müdürlük, hatlarına yapılan yönlendirmenin makinistlerce sorgulanacağına ya da yanlış olduğu düşünüldüğünde neden o hatta yönlendirildiğinin sorulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını ifade ederken, TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise tam aksine makinistleri suçlayarak, “YHT makinistlerinin ters yön olan Hat 2’ye girdikleri anda durmaları mecburidir” ifadesi kullanıldı.

TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, savcılığa gönderdiği 4 sayfalık yazıda, sinyalizasyon sistemi yoksa hatlardaki trenlerin yönlendirme işlemlerinin nasıl yapıldığı sorusunu da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne havale ettti. Kazanın olduğu yerdeki hız sınırının 110 m/saat olduğu bildirilen yazıda, tren hatlarına yapılan yönlendirmenin makinistlerce sorgulanacağına ya da yanlış olduğu düşünüldüğünde neden o hatta yönlendirildiğinin sorulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme olmadığı vurgulandı.

"Sinyalizasyon zorunlu değil"

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sisteminin olmadığını ifade etti.

Yazıda “Sinyalizasyon sisteminin olmaması durumunda da trenlerin trafiği TMİ sistemi ile veya farklı sistemlerle yönlendirilmekte olup sinyalizasyon sisteminin bulunması, trenlerin yönlendirilmesi için zorunlu değildir” denildi.

Ankara-Sincan hattında trenlerin Telefonla Merkezden İdaresi (TMİ) sistemi olduğu anlatılan yazıda, trafik kontrolörü ve hareket memuru tarafından H1’den gideceği yönlendirilmiş olan YHT makinistinin Hat 2’ye girdiği anda derhal durmaları gerektiği savunuldu. Bu açık kurallara rağmen YHT’nin Hat 2’den yani ters yönden gidileceğine dair düzenleme olmadığı vurgulanan yazıda, “Bu durumda YHT makinistlerinin ters yön olan Hat 2’ye girdikleri anda durmaları mecburidir” denildi.