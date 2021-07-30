Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda çıkan yangınla ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında meydana gelen yangın ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir” denildi.

Bir kişi dün Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalıştı. kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.