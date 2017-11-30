Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği belgeleri talep etti (2)  

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısında gündeme getirdiği belgelerle ilgili, soruşturma başlattı. İddia edilen tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmesi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM grubunda yapmış olduğu konuşmasında BELLWAY LTD isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Merkezinden iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi CMK 332 maddesi kapsamında yazılı olarak istenmiştir.\"



