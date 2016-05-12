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Savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında inceleme başlattı

İncelemeye neden olarak Kılıçdaroğlu'nun, "Başkanlık sistemini kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz" sözleri gerekçe gösterildi

12 Mayıs 2016 15:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" şeklindeki sözleri nedeniyle inceleme başlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre, başsavcılığın basında çıkan haberleri ihbar kabul  ederek re'sen başlattığı soruşturma, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca,  Türk Ceza Kanunu'nun "Suç işlemeye tahrik" başlıklı 214. maddesi kapsamında  yürütülecek.

Anayasa'nın 4. bölümü 'Yasama Dokunulmazlığı' 83. maddesine göre de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz"

 

Kılıçdaroğlu ne demişti?

 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün TOBB'un 72. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz." ifadesini kullanmıştı. 

 

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