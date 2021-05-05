Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi; "Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde twitterden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını iddia etti. Erdoğdu, dinlendiğini, takip ve tehdit edildiğini belirterek; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı Erdoğan'dır. Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz… Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız…" dedi.

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