Ankara, çöpünden çürüterek kurtulacak

Başkentte, gömülecek çöp miktarını asgariye indirmek için her biri 10 bin ton çöp kapasiteli 2 ‘çöp çürütme tankı’ faaliyete girdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte günlük 4 bin 500 ton çöp oluştuğunu, çöpün büyük bir kısmının düzenli depolama yöntemiyle toprağa gömüldüğünü söyledi.



Çöpün büyük bölümünün gömülmeye devam edilmesi halinde Mamak ve Sincan'da katı atık depone alanının önümüzdeki yıllarda Ankara'nın ihtiyacını karşılamayacağına dikkati çeken Gökçek, şunları kaydetti:



"Bu alanlar ayrılırken özellikle Çadırtepe'de tam hesaplama yapılamamış ve 2020 yılında Ankara'nın çöpünün bin 500 ton olacağı varsayılmış. Yerin büyüklüğü buna göre ayarlanmış. Şu an Ankara'nın günlük çöpü 4 bin-4 bin 500 ton arasında. Tüm çöplerin hiçbir işlem yapılmadan gömülmesi halinde mevcut alanlar 5 yıl bile yetmez. Bu yüzden gömülecek çöp miktarını asgariye indirmek için birtakım çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda Mamak'taki depone alanda şu anda her biri 10 bin ton çöp kapasiteli 2 çürütme tankı yaptık. Bu tanklar doldurulduktan sonra her gün 250 ton organik çöp atılacak. Böylece Mamak'a gidilerek ayrılan çöpten günlük 500 ton çöp azalmış olacak."



Çöp çürütme tanklarının faaliyete girdiğini belirten Gökçek, tanklar sayesinde hem çöpün çevreye zararlarının önlendiğini hem de geri kazanım sağlanacağını ifade etti. Çöpün içindeki metan gazının tümünü jeneratörlerde elektriğe çevrilerek Ankara'ya geri dönüşüm sağlanacağını bildiren Gökçek, altta kalan veya çürüyen organik atığın ise organik gübre olarak yeşil alanlarda kullanılacağını kaydetti.



Gökçek, 2 yıl içinde başkentin çöpünün yüzde 60'dan fazlasının geri kazanılmasının planlandığını, böylece gömülecek çöp oranının yüzde 30-20 seviyesine indirileceğini, son aşama olarak gömülecek çöpü sıfıra indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Katı atıklar katkı sağlayacak



Kurulacak tesislerle Mamak ve Sincan'ın artık katı atıkların gömüldüğü alan olmaktan kurtulacağını, katı atıkların işlenerek, yeniden ekonomiye kazandırılacağını anlatan Gökçek, organik atıklardan ayrıştırma sonucu kalanların bir kısmının da inşaatlarda ve asfaltlarda kullanılabileceğini bildirdi.



Gökçek, "Ankara 3 yıl içinde, Türkiye'nin hiçbir ilinde başarılamayan bir noktaya gelerek, katı atıkların geri kazanımında çevre ve yer altı kaynaklarının daha az kirletilmesini sağlayacak" dedi.



Çürütme tanklarının bir diğer kazanımına dikkati çeken Gökçek, çöp sahalarının en büyük sıkıntısı olan çöp sızıntı sularına çözüm getirdiklerini söyledi. Sızıntı sularının önceden kolektörde toplanıldığını, arıtıldıktan sonra kanalizasyona verildiğini anlatan Gökçek, "Şu anda o kolektörlerde biriken çöpün sızıntı sularını, yeniden çürütme tanklarına veriyoruz. Bu durum çürümeyi hızlandırarak, yer altı sularının kirlenmesini önlüyor" diye konuştu.