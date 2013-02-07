Ankara Caz Festivali'ne yoğun ilgi sürüyor

16. Uluslararası Ankara Caz Festivali 1 Şubat’ta başladı. Festivalde bu yıl cazın önde gelen isimleri sahne alacak. 14 Şubat’a kadar sürecek festivalde yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı ağırlıyor.

Festivalin gerçekleşebilmesi için Ankaralı ve Uluslararası birçok kuruluşun desteği var. Konser sponsorları arasında The BOEING Company, Nurol Holding A.Ş., EADS, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Turmaks ve Durance yer alıyor.

Destek sponsorları Güven Hastanesi, Transnet, Dijital Akademi, Bektaşlar, Starbucks, THALES, Microsoft, ERA ve YESA.

Festival ev sahipleri ODTÜ, Türk Amerikan Derneği, MEB Şura, CerModern, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu.

Basın sponsorları arasında, TV8, Kanal B, Akşam Gazetesi, Hürriyet Daily News, Radikal Gazetesi, Habertürk Gazetesi, T24 İnternet sitesi, Joy FM, Radyo ODTÜ, MAG Dergi, Ankara Kültür Sanat Haritası Dergisi, Jazz Dergisi, Cazkolik İnternet sitesi, Business Ankara İnternet sitesi ve Ankara Lİfe yer alıyor.

Festivale Destek veren kurumsal sponsorlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Tanıtma Fonu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Çankaya Belediyesi, ABD, Avusturya, Hollanda Büyükelçilikleri, İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Goethe Institut yer alıyor.

Baskı Sponsoru, METEKSAN Matbaa

Konaklama Sponsorları, Mövenpick, SAMM Hotel

T24’ün de sponsorları arasında bulunduğu festivalde şu isimler sahne alacak:

Guitar Summit, 8 Şubat 2013 tarihinde ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu’nda... Gerçekleşecek konserler dizisinin ilk grubu Ankara’dan Şinasi Celayiroğlu Dörtlüsü. 2013 yılında yayınlanacak ilk solo albüm projesinden parçaları yine ilk kez Festival seyircisine dinletecekler. Aynı salonda ikinci konserde ‘Patika’ isimli projesiyle Bilal Karaman sahne alacak. Türk müziğine çağdaş yaklaşımlarda bulunarak kendine has bir müzik üslubu yaratan Bilal Karaman ve grubu, caz tutkunlarına keyifli bir konser yaşatacak. Gecenin son konserinde albümlerinden parçaları kendine özgü stili ve doğaçlamalarla zenginleştirerek sunacakları performansla Akın Eldes Trio sahne alacak.

Türkiye’nin birçok şehrinde performansları olan Murat İşbilen Festival kapsamında Ankaralı izleyiciyle 9 Şubat 2013 tarihinde ODTÜ KKM A Salonu’nda buluşacak. Gitaristliğinin yanında besteci kimliğiyle de tanınan İşbilen, Flâmenko-Latin tarzının ülkemizdeki önemli temsilcilerinden.

Festivalin ilk yıllarından itibaren nice projelerle festivale renk katan en önemli caz gitaristlerimizden besteci Önder Focan, Ankara Caz Festivalinde yine özel bir konserle yer alacak. 9 Şubat 2013 tarihinde ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu’nde gerçekleşecek konserde son albümleri Önder Focan & Meltem Ege Group – Songbook’da yer alan müzisyenler Önder Focan ile birlikte sahne alacaklar. Konserin ilk bölümünde Önder Focan, caz standartlarına trio için yaptığı özel düzenlemeleri seslendirecek. Şenova Ülker ve Bulut Gülen'in katılımıyla devam edecek konserin son bölümünde Meltem Ege'nin de gruba katılmasıyla ile Songbook albümünden parçalar seslendirilecek.

Festivalin bu seneki "Gitar" teması için birleşen Onur Aymergen ve Cenk Erdoğan, birlikte bestelerini seslendirecekler. 13 Şubat 2013 tarihinde Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleşecek konserde gerek eşlik, gerek solo için kullanılan yüzyılın en önemli çalgılarından olan gitar, her iki yönüyle de kendini ortaya koyacak.

Bülent Ortaçgil, hem yeni hem de eski neslin vazgeçilmezlerinden. Genç yaşından beri sahip olduğu müzikal yeteneğini gitarla ve eşsiz sesiyle birleştiren Ortaçgil’in kalplerimizde yeri ayrı. Özellikle son yıllarda hep ülkemizin sayılı caz müzisyenleriyle sahne aldı. Teması Gitar olan bir Caz Festivali’nde de onu ve değerli grubunu ağırlamanın keyfini yaşıyoruz. Ortaçgil, sevgililer gününün hemen ertesinde, 15 Şubat’ta MEB Şura Salonu’nda festival katılımcılarına romantik olduğu kadar toplumsal ve belgesel tadındaki şarkıları ile zamanda bir yolculuk yaptırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de caz gitar denilince ilk akla gelen isimlerden biri Sarp Maden, diğeri de Çağlayan Yıldız’dır. Ankara Caz Festivali’nin ilk konserlerinden bu yana birçok kez ağırladığımız sanatçılar, bu kez Trio Mrio olarak festivalin modern izleyicilerini ziyadesiyle mutlu edecekler. Sarp Maden ve Çağlayan Yıldız, Volkan Öktem’in de katılımıyla 17 Şubat 2013 tarihinde CerModern’de sahne alacaklar.

16. Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin bu yıl İtalya’dan bir kardeşi var; Venedik Caz Festivali. Bu kapsamda festivalde doğaçlamaları ve kendilerine özgü tınıların hâkim olduğu ezgileri ile İtalyan cazının önemli isimlerinden Francesco Diodati ve grubu NEKO yer alacak. Yaz aylarında gerçekleşecek Venedik Caz Festivali’ne ise Türkiye’den bir caz grubu konuk edilecek. Kardeş festival ile yaşanacak bu paylaşım çerçevesinde NEKO Francesco Diodati 18 Şubat 2013 tarihinde CerModern’de renkli ve etkileyici bir performans sergileyecek.

Festival’in merakla beklenen diğer bir ismi ise Nguyên Lê. Geleneksel Vietnam müziklerini cazla sentezleyen Vietnam asıllı Fransız sanatçı, özellikle Fransa’da büyük bir popülariteye sahip. Lê, son albümü Saiyuki ile 19 Şubat 2013 tarihinde CerModern’de caz severlere unutulmaz dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

Karsu Trio, çeşitli müzik türlerini ve geleneksel Türk müziğini zengin ve çok katmanlı sesiyle cazla harmanladığı tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Genç yaşında yakaladığı başarıyla dikkat çeken Karsu, Ankara’da çok renkli bir performansa imza atmaya hazırlanıyor. Yetenekli müzisyen, 20 Şubat 2013 tarihinde CerModern’de müzik severlerle buluşacak.

Daha önceki yıllarda Amerika ve Avrupa’da birçok albüm yayınlayan ve Montreux Jazz Festival, The Hague Jazz, Jazz Sur Son Toulouse, gibi festivallerde çalmış Philipp van Endert Trio, Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin bu yılki misafirlerinden. 21 Şubat 2013 tarihinde CerModern’de sahne alacak olan Alman müzik grubu, şimdiden cazseverleri heyecanlandırıyor.