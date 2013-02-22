Ankara Caz Festivali'nde Ahmet Kanneci sürprizi

Daha önce hiç caz çalmadığını belirten ünlü klasik gitar virtüözü Ahmet Kanneci, ilk kez Ankara Caz Festivali'ne özel “cazın gitarla dansı” temalı eserler seslendirecek.

Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılacak olan konser 23 Şubat 2013 Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Programın ilk bölümünde Zülfü Livaneli’den, Astor Piazzolla’ya kadar klasikleşmiş eserler seslendirilirken, ikinci bölümde George Gershwin, Dave Brubeck, Duke Ellington gibi caz üstatlarının eserlerine yer verilecek.

Konserde yaşam, ölüm, özgürlük gibi temalar işlenecek ve Kanneci’ye sahnede gitarist Özcan Dal eşlik edecek.