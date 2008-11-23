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Kültür-Sanat

Ankara Caz Festivali 12 yaşında

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali bugün başlıyor.

23 Kasım 2008 02:00

Festivalin ilk etkinliği, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda gerçekleştirilecek. Avrupa’nın en iyi kontrbasçılarından Renaud Garcia-Fons’un yer alacağı konserde, sanatçı, kontrbası solo enstrüman, flamenko gitarı ve doğu çalgısına dönüştürerek değişik yorumlarla sanatseverleri selamlayacak.

Akdeniz ruhunu virtüöz kimliğine yansıtan ve İspanyol kültürünün ögelerini anlaşılır bir şekilde modern Fransız cazına taşıyan sanatçı, caz ve klasik müzik dışında, flamenko ve Avrupa halk müziğinden ögelerle harmanlayarak hazırladığı programıyla izleyici karşısına çıkacak.

Konser, Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezinin destekleriyle gerçekleştirilecek.

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