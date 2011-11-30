-Ankara Büyükşehir'e 2 milyar 750 milyon TL bütçe ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, EGO ve Çankaya Belediyesi 2012 mali yılı bütçeleri kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığında toplandı. Tanık'ın konuşmasının ardından, 2 milyar 750 milyon liralık Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 313 milyon liralık ASKİ ve 811 milyon 890 bin 300 liralık EGO'nun 2012 Yılı Mali Bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Çankaya Belediyesinin 398 milyon liralık 2012 Mali Yılı Bütçesi de oy birliğiyle kabul gördü.