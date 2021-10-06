Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz başlatmıştı; Bakanlık da SMA taramasında harekete geçti

Eray GÖRGÜLÜ

Sağlık Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) taramasının evlilik öncesi ücretsiz test kapsamına alınması için harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayında ücretsiz SMA taramasını ilk kez uygulamaya başlamasının ardından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de 800 bin adet tanı kiti alımı için ihaleye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, dünyada 10 binde bir görülmesine karşın Türkiye'de akraba evliliğinin fazla olmasından dolayı 6 binde bir görülen SMA ile mücadeleye karşı önemli bir adım atarak, evlilik öncesi ücretsiz tarama için ihaleye çıktı. Çoğunlukla çocuklarda görülen ve tedavisi yüksek bedellerle yapılabilen SMA, evlilik ya da gebelik öncesi yapılan gen taramasıyla engellenebildiğinden Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan evlilik öncesi tarama testlerinin içerisine SMA'yı da alması talep ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak" demiş ancak bu konuda aylardır bir gelişme yaşanmamıştı.

SMA taşıyıcısı çiftlere tüp bebek önerilecek

SMA konusunda kamuoyunda taleplerin artması üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, tarama programı için harekete geçerek, ihaleye çıktı. "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı KİT" programı kapsamında 800 bin adet tanı kiti için ihale açıldı. Doğrudan temin yoluyla açılan ihale kapsamında istekliler, tekliflerini 8 Ekim'e kadar Genel Müdürlüğe iletecek. İhale sonucunda sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk partide 200 bin adet kitin 30 gün içerisinde teslim alınması öngörülüyor. 60 gün içerisinde 300 bin, 90 gün içerisinde de son partide 300 bin adet tanı kiti yüklenici tarafından teslim edilecek. Tarama sonucunda SMA taşıyıcısı olduğu tespit edilen çiftlere tüp bebek yöntemi önerilecek ve embriyoya yönelik analiz ve müdahaleyle bebeğin sağlıklı doğması sağlanacak.

Ankara'da nisan ayında başladı

Evlilik öncesi ücretsiz SMA testini ilk kez Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi başlattı. Başkan Mansur Yavaş, Başkent Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen uygulamayı "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz" sözleriyle duyurdu. Ankara'da yeni evlenecek çiftler, https://forms.ankara.bel.tr/smatesti adresi üzerinden ücretsiz tarama testi başvurusunda bulunabiliyor.