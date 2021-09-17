Ankara Büyükşehir Meclisi’nde AKP ve MHP’li üyeler aylık 2.5 milyon TL gelire “hayır” dedi

T24 Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aylık 2.5 milyon TL kaynak getirmesi beklenen açık hava ilan panosu (billboard) ile kapalı otobüs duraklarının 10 yıllık süreyle kiraya verilmesi talebi, Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Yapılacak çalışmayla Büyükşehir bütçesine aylık 2.5 milyon TL kaynak sağlanması öngörülmüştü.

Ret kararına gerekçe olarak Belediye Encümeni’nden 3 yıllık kiralama kararı alınabilmesi gösterilirken, Millet İttifakı üyeleri açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek kiralamanın yatırım maliyetlerini karşılaması ve Belediyeye kaynak oluşturması için istenen 10 yıllık kiralama kararının reddedilmesine tepki gösterdi.

Geçmişte şahıslara veriliyordu

Geçmişte şahıslara kiralanan yerlerin artık belediyeye gelir getireceğini belirten CHP Etimesgut Meclis üyesi Ertan Işık, Meclis’te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aradaki fark, siyah ve beyaz kadar açık. Biri kamunun faydasına diğeri de ne olduğu belli olmayan vakıflara ve şahıslaraydı."

Işık konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesine yapılacak uzun vadeli ihaleden gelecek para Ankaralının parası. Burada belediye başkanının hiçbir şekilde şahsi çıkarı yoktur. Ya burada şahıslara verilmiş. İsmini vermeyeceğim vakıflara verilmiş. 29-30 yıl. İnsan biraz bunları düşünür. Ankara Büyükşehir Belediyesine para gelecekse ret, Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından bir para çıkacaksa evet. Ankaralılar bizi bu meclisler yayınlandığı için görüyor. 10 yıllık yapılsaydı Ankara’daki bir sürü kanalizasyon çalışmasına, suyu olmayan köylere o paralar gidecekti. Ret oyu vererek, 3 yıl yapılmasını sağlayarak Ankaralılara gidecek hizmet engellenmiş oldu.”