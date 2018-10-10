Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde halef-selef kavgası; Gökçek, Tuna'ya bilgi edinme yoluyla 9 soru sormuş

Hürriyet yazarı Hande Fırat, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in halefi Mustafa Tuna'ya bilgi edinme yoluyla 9 soru sorduğunu öne sürdü. Fırat, "Belediyenin aylık hafriyat gelirini sormuş. Bir diğeri ilginç soru ise Gökçek’in başkanlık dönemine uzanıyor" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, katıldığı bir programda hafriyat gelirinin aylık 30 bin lira iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon liraya yükseldiğini söylemişti. Tuna'nın açıklamalarına Gökçek, Twitter hesabından yanıt vermişti. Gökçek, "Tuna attığı twitte ve bir TV'de yaptığı konuşmada resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilan etmiş" diyerek, "İnsanları aylık 15 milyon gelir elde ettiğinizi söyleyerek niçin aldatıyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

Olayı köşesine taşıyan Fırat, bugünkü "Merhaba" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

İstifasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama o hâlâ gündemde. Kadir Topbaş’ın ismi dahi geçmezken o bir şekilde hâlâ kendini hatırlatmayı başarıyor. Bahsettiğim Melih Gökçek’ten başkası değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile arasında geçen hafriyat tartışması geçen haftaya damgasını vurdu. Halef-selef arasındaki tartışma Tuna’nın aylık 30 bin lira olan hafriyat gelirini 15 milyona çıkardığını açıklamasıyla başladı. Sonrası malum, Gökçek hırsızlıkla suçlandığını söyleyip 4 aylık rakamın 22 milyon 300 bin olduğunu açıkladı, Twitter’dan ağır eleştirilerde bulundu, hatta “Partime zarar verecek olmasam seni sokağa çıkarmam” bile dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesinin ardından Tuna açıklama yaptı, konu kapanmış gibi oldu. “Gibi oldu” diyorum; çünkü kulağıma gelenlere göre Gökçek bilgi edinme kanunu yoluyla Tuna’ya 9 soru sormuş. Önce belediyenin aylık hafriyat gelirini sormuş. Bir diğeri ilginç soru ise Gökçek’in başkanlık dönemine uzanıyor. Gökçek sorusunda, “Hafriyat geliriyle ilgili kararda Meclis’te ben yoktum; ama Tuna vardı ve olumlu oy kullandı. Madem karşıydı buna, neden olumlu verdi?” diyor.