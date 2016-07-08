"Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüksek yargı üyeleri için 40 konutluk araziye 375 konut izni verdi"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, yapılan imar değişikliği ile birlikte yüksek yargı üyeleri ve üst düzey bürokratlar için Ankara’nın en gözde semti İncek’teki 40 konutluk araziye 375 konutluk izin veridiği ileri sürüldü.

Yeni Hayat'tan Bayram Kaya'nın haberine göre, 13 Mayıs 2016’da AKP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilen değişiklikle, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) hâkimlerinin de üyesi bulunduğu kooperatife ait arsanın emsal değeri 0.30’dan 2.00’a yükseltildi.

Resmi kaynaklardan elde edildiği öne sürülen bilgilere göre; aralarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, HSYK, AYM, Danıştay ve Yargıtay’da görevli üst düzey bürokratların da üye olduğu Prestij Evleri Bürokratlar Konut Yapı Kooperatifi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundu.

40 konut yerine 375 lüks konut inşaa edilebilecek!

Kooperatif üyeleri, projede emsal değer olarak gösterilen değeri önce 0.30’dan 4.70’e çıkarmak istedi. Ancak söz konusu talebe, Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı olumsuz görüş bildirdi. Bunun üzerine kooperatif yetkilileri, 4.70’ten vazgeçerek, emsal değerin 2.00’a çıkarılmasını talep etti. Üst makamlardan gelen taleplerde dikkate alınarak kooperatifin bu talebi olumlu bulundu. Ardından İmar Dairesi Başkanlığı’nın kararı, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Meclis kararında ayrıca ‘artan nüfusun ihtiyacına yönelik donatı alanı ayrılmadığı, ayrılan yeşil alanın da hizmet ettiği bölge dışında ve yetersiz olduğu’ tespitlerinin de altı çizildi. Alınan bilgilere göre; 40 konut yapılmasına izin verilen arsaya değişiklikle birlikte 375 konut inşa edilebilecek. Bu ise milyonlarca liralık rant anlamına geliyor.